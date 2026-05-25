Маусым айында қазақстандықтар қанша күн демалады
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы маусым айында елімізде қосымша демалыс күндері болмайды, себебі бұл айда мемлекеттік мерекелер қарастырылмаған.
Электронды үкімет порталында жарияланған мерекелік және демалыс күндерінің күнтізбесіне сәйкес, маусымдағы барлық демалыс күндері тек әдеттегі сенбі мен жексенбіге сәйкес келеді.
Осылайша, бес күндік жұмыс аптасында ел тұрғындары сегіз күн демалады. Ал алты күндік жұмыс кестесі бар қызметкерлер үшін төрт демалыс күні қарастырылған.
Демек, маусым айы мерекеге байланысты ауыстырылған немесе қосымша демалыс күндері жоқ жылдың сирек айларының бірі болмақ.
Еске салсақ, 27 мамыр күні қазақстандықтар Құрбан айт мерекесіне байланысты демалады. Мұсылмандардың басты мерекелерінің бірі сәрсенбіде басталмақ.