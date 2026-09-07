АҚШ-та Boeing 767 ұшағы апатынан бес адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Флорида штатындағы Майами халықаралық әуежайында Amazon Prime Air компаниясының рейсін орындауға дайындалып жатқан Boeing 767 жүк ұшағы ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, кемінде бес адам қаза тапты, деп хабарлайды BBC.
Тағы бірнеше адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. АҚШ Көлік министрі Шон Даффидің айтуынша, оқиғаны АҚШ Федералдық азаматтық авиация басқармасы (FAA) тексеріп жатыр.
– Бес адамның қаза тапқанын және тағы бес адамның жарақат алғанын білеміз, – деді Майами-Дейд округінің басшысы Даниэлла Левин-Кава оқиғаға қатысты өткен баспасөз мәслихатында.
«FAA тергеу жүргізу үшін инспекторларын жіберді», – деп жазды Шон Даффи X әлеуметтік желісіндегі парақшасында. Оның айтуынша, Amazon компаниясына тиесілі жүк Boeing ұшағы ұшу-қону жолағынан шығып кеткен Майами әуежайында ұшып шығуға уақытша тыйым салынды.
Министр жолаушылар ұзақ уақытқа созылатын кідірістерге тап болуы мүмкін екенін ескертті.
Бұған дейін куәгерлер ұшу-қону жолағынан шығып кеткен ұшақтан қою түтін шыққанын хабарлаған.
Еске сала кетсек, жақында Атырау әуежайына шұғыл қонған шетелдік ұшақтың жолаушысы көз жұмды.