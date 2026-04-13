Майамиде люкс санатындағы 23 қабатты қонақүй бірнеше секунд ішінде жойылды
АСТАНА. KAZINFORM – Майамидің беделді ауданында бақыланатын жарылыс 23 қабатты Mandarin Oriental Miami қонақүйін бірнеше секунд жермен жексен етті, деп хабарлайды АР.
Жексенбі, 12 сәуірде Майамидегі ең беделді аудандардың бірінде бұрынғы Mandarin Oriental Miami қонақүйінің 23 қабатты ғимараты бұзылды.
Майами өзені сағасындағы жасанды арал – Брикелл-Кидегі ғимарат таңғы сағат 8:30 шамасында болған бірқатар нысаналы жарылыстан кейін 20 секундтан аз уақыт ішінде қиратылды.
Жергілікті биліктің мәліметінше, бұл қалада он жылдан астам уақыт ішіндегі ең ірі бұзу болды.
Куәгерлер жарылыстардан кейін ғимараттың тез құлағанын көрді. Көпшілігі бұл көріністі телефондарына түсіріп алды, ал ғимарат құлағаннан кейін айналаны шаң бұлты басқан. Кейбір адамдар қорғаныс маскаларын киді.
Нысаннан 250 метр радиуста тұратын адамдарға жұмыс кезінде терезелер мен есіктерді жауып, үйде болуға кеңес берілді.
Девелопер Swire Properties компаниясының мәліметінше, бұзу The Residences at Mandarin Oriental, Miami жаңа кешенінің құрылысы үшін қажет. Жоба ультра-сәнді қонақүй және 2030 жылы аяқталуы жоспарланған тұрғын резиденциялары бар екі мұнара құрылысын қамтиды.
Әзірлеушілердің хабарлауынша, операцияға дайындыққа екі жылға жуық уақыт кеткен және мердігерлермен және қалалық қызметтермен үйлестіруді қамтыды. Жару арқылы бұзу әдісі жобаны жүзеге асырудың және аудан тұрғындарына кедергі келтіруді азайтудың ең қауіпсіз және тиімді тәсілі ретінде таңдалды.
Қирауға дейін ғимараттың жоғарғы жағынан көк және қызғылт отшашуларға ұқсас пиротехникалық әрекеттер жасалды.
