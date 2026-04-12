Мажарстанда парламенттік сайлау өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Мажарстанның бір палаталы парламенті – Мемлекеттік жиналысқа сайлау 12 сәуірде жергілікті уақытпен сағат 06.00-де басталды. Сайлау учаскелері сағат 19.00-ге дейін жұмыс істейді деп Ұлттық сайлау бюросына сілтеме жасап, ТАСС хабарлады.
Сайлау 199 депутат орны үшін өтеді, олардың 93-і партиялық тізім бойынша, ал 106-сы бір мандатты округтерде бөлінеді. Қазіргі билік коалициясы – «Фидес – Венгрия азаматтық одағы» партиясы және оның кіші серіктесі Христиан-демократиялық халық партиясы (ХДНП) – оппозициялық «Тиса» партиясымен бәсекелесіп отыр. «Фидесті» Венгрия премьер-министрі Виктор Орбан басқарады, «Тисаны» – бұрынғы үкімет қызметкері және Еуропарламент депутаты Петер Мадьяр, ол Брюссельдің қолдауына ие.
Сарапшылар болжамына сәйкес, басқа саяси партиялардан тек оңшыл «Біздің Отанымыз» партиясы, Ласло Тороцкаи басшылығымен, 5% сайлау барьерін жеңіп, парламентке өту мүмкіндігіне ие.
2022 жылғы сайлауда «Фидес» пен ХДНП альянсы парламентте конституциялық көпшілікті – 135 орынды жеңіп алған болатын. Сарапшылардың пікірінше, бұл жолы олар сол табысқа қайта қол жеткізуі қиын, жеңсе де азшылық артықшылықпен болуы мүмкін.
Алдыңғы сайлауда қатысу көрсеткіші шамамен 70% болған. Қазіргі күрделі саяси ахуал ескерілсе, қатысу көрсеткіші жоғары болуы мүмкін. Үкімет пен оппозиция арасындағы келіспеушіліктер өте қатты, соның ішінде Украинадағы дағдарыс, ЕО-мен қарым-қатынас, Ресеймен ынтымақтастық сияқты мәселелерде айқын көрінеді.
Венгрияда «тыныштық күні» жоқ, бірақ дауыс беру күні сайлау учаскелерінен 150 метрден жақын жерде агитация жасауға және БАҚ-та саяси жарнама орналастыруға тыйым салынады. Ал алдын ала орналастырылған сайлау науқаны материалдары өз орнында қалуына болады. Сайлау учаскелері жабылғаннан кейін экзитпол нәтижелерін жариялауға рұқсат етіледі.
Kazinform агенттігінің тілшісі Мажарстан парламенті сайлауы қарсаңында ондағы ахуал мен ықтимал даму бағыттарды талдап шыққан еді. Сайлаудың нәтижесі елдің ішкі саясатына ғана емес, Еуропалық одақпен, түркі әлемімен және Қазақстанмен қарым-қатынасына да әсер етуі мүмкін.