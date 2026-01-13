Мажарстанда сәуірде парламент сайлауы өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Мажарстанда жаңа үкіметті құратын парламент сайлауы 12 сәуірде өтетіні белгілі болды, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Бұл туралы Мажарстан президенті Тамаш Шуйок мәлімдеді.
— Конституция мен сайлау туралы заңға сәйкес, мен 2026 жылы Мажарстан Ұлттық жиналысының депутаттарын сайлау туралы шешім қабылдадым. Дауыс беру 2026 жылғы 12 сәуір, жексенбі күні өтеді. Демократияның негізгі қағидаларының бірі — еркін сайлау құқығы. Баршаңызды осы құқықты пайдалану үшін шақырамын, — делінген Президенттің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Бұдан бұрын Қазақстан мен Мажарстан халықаралық деңгейде бірлесе жұмыс істеуге келіскенін жазған едік.
Сондай-ақ, Қазақстан мен Мажарстан энергетика, атом өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы сияқты түрлі бағыттағы ықпалдастықты арттыруға уағдаласты.