KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:45, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Мажарстанда сәуірде парламент сайлауы өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Мажарстанда жаңа үкіметті құратын парламент сайлауы 12 сәуірде өтетіні белгілі болды, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.

    Тамаш Шуйок
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Мажарстан президенті Тамаш Шуйок мәлімдеді.

    — Конституция мен сайлау туралы заңға сәйкес, мен 2026 жылы Мажарстан Ұлттық жиналысының депутаттарын сайлау туралы шешім қабылдадым. Дауыс беру 2026 жылғы 12 сәуір, жексенбі күні өтеді. Демократияның негізгі қағидаларының бірі — еркін сайлау құқығы. Баршаңызды осы құқықты пайдалану үшін шақырамын, — делінген Президенттің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

    Бұдан бұрын Қазақстан мен Мажарстан халықаралық деңгейде бірлесе жұмыс істеуге келіскенін жазған едік. 

    Сондай-ақ, Қазақстан мен Мажарстан энергетика, атом өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы сияқты түрлі бағыттағы ықпалдастықты арттыруға уағдаласты.

    Тегтер:
    Мажарстан Сайлау Әлем жаңалықтары Парламент
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар