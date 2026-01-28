Мәжіліс депутаты аграрлық мамандық студенттерінің шәкіртақысын көтеруді ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Аграрлық және ветеринариялық мамандықтар студенттерінің шәкіртақы мөлшерін педагогикалық, медициналық бағыттардағы шәкіртақылармен теңестіру керек. Мұндай ұсынысты Мәжілістің жалпы отырысында Премьер-министрдің атына сауал жолдаған депутат Жанарбек Әшімжан жасады.
- Азық-түлік қауіпсіздігі және агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуы – бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі мен әлеуметтік тұрақтылығының басты көрсеткіші. Қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі – ауыл шаруашылығы мен ветеринариядағы білікті кадрлардың тапшылығы. Аграрлық жоғары оқу орындарына негізінен ауыл жастары түсетіні белгілі. 2025 жылы мектеп бітіруші түлектердің саны 217 мыңнан асты. Мектептердің басым бөлігі, яғни 67,4 пайызға жуығы ауылдарда орналасқан. Сонымен қатар, жоғары білімге деген сұраныс жылдан жылға артып келеді, 2025 жылғы қаңтардағы ҰБТ-ға 187 мыңға жуық талапкер қатысты,- деді Жанарбек Әшімжан.
Депутаттың атап өтуінше, аграрлық мамандар дайындау саласындағы мемлекеттік саясатта түйткілді мәселелер бар. Соңғы 10 жылда елімізде мемлекеттік білім беру гранттарының саны 2,5 есеге ұлғайғанымен, «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» және «Ветеринария» мамандықтары бойынша мемлекеттік гранттардың үлесі 2 есеге азайып, 8,5 пайыздан 4,2 пайызға дейін қысқарды.
- Бұл ел Президентінің агроөнеркәсіп кешенін экономикадағы басты қозғаушы күштің біріне айналдыру және биологиялық қауіпсіздіктің негізі ретінде ветеринарлық қызметті дамыту туралы тапсырмаларына тікелей қайшы келіп отыр. Осы орайда әлеуметтік факторларды да атап өткен жөн. Қазіргі таңда аграрлық және ветеринариялық мамандықтарда оқитын студенттердің шәкіртақысы 52 мың теңгені құрайды. Бұл педагогикалық және медициналық бағыттармен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Ауылдық жердегі отбасылардың табысы тұрақсыз. Мұндай жағдайда балаларды қалада оқыту қиямпет-қайым. Нәтижесінде мемлекет агроөнеркәсіп кешенін басым бағыт деп жариялағанымен, ауыл жастарының аграрлық білім алуына қажетті жағдайлар жасалмай отыр,- деді ол.
Сондықтан Мәжіліс депутаты азық-түлік қауіпсіздігін нығайту, ауылдың әлеуетін артыру, түйіп айтқанда Президент тапсырмаларын нақты орындау үшін Үкімет басшысы Олжас Бектеновке мына шараларды іске асыруды ұсынды:
- «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» және «Ветеринария» бағыттары бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын қайта қарап, гранттар санын арттыру;
- аграрлық және ветеринариялық мамандықтар студенттерінің шәкіртақы мөлшерін педагогикалық және медициналық бағыттардағы шәкіртақылармен теңестіру;
- Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 2026-2030 жылдарға арналған даму бағдарламасын жедел түрде бекіту;
- Басталған инвестициялық жобаларды аяқтау үшін 4 бейіндік ғылыми-зерттеу институты және 1 тәжірибелік шаруашылықты сенімгерлік басқару шарттарының мерзімін 2030 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту.
Бұған дейін «Болашақ» бағдарламасының шәкіртақысы мен төлемдерінің мөлшері қайта қаралуы мүмкін екенін жазған едік.