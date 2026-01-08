KZ
    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжілістің сайтында кейбір депутаттардың жұбайларына тиесілі кіріс сомасы жарияланды. 

    мемлекеттік қызметкер
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Атап айтқанда, көпшілік назарына есепті салық кезеңі ретінде 2024 жылғы деректер ұсынылған. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановтың жұбайы Гүлжан Абауованың кірісі 2024 жылы 1,5 млн теңге болған.

    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша
    Фото: Құжаттан алынды

    Палата төрағасының орынбасары Дания Еспаеваның 2024 жылғы дербес салық салуға жататын табыстары туралы мәліметтері орналастырылмаған.

    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша
    Фото: Құжаттан алынған скрин

    Сонымен қатар Мәжіліс төрағасының тағы бір орынбасары Альберт Раудың жұбайы Светлана Раудың аталған кезеңдегі кірісі 10,8 млн теңге болған.

    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша
    Фото: құжаттан алынды

    Депутат Анас Баққожаевтың жұбайы Әлия Отарбаеваның табысы 4,3 млн теңге сомасында көрсетілген.

    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша
    Фото: Құжаттан алынды

    Ал Ерлан Барлыбаевтың жұбайы Ғалия Барлыбаеваның есепті салық кезеңіндегі деректерінде кіріс ретінде 528 млн теңге жазылған.

    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша
    Фото: Құжаттан алынды

    Мұнымен қоса, Бауыржан Смағұловтың жұбайы Гүлмира Дюсебекованың кірісі 48 млн теңге сомасында белгіленген.

    Мәжіліс депутаттарының жұбайларына тиесілі кіріс сомасы қанша
    Фото: Құжаттан алынған

    Айта кетейік, Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің жұбайы 2024 жылы 88 млн теңгеден астам табыс алған

    Бұған дейін Қаржы министрінің орынбасары Ержан Біржанов Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында табыс декларациясын тапсырудың тәртібі өзгеретінін айтқан болатын

