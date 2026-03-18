KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:51, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Мәжіліс Орталық Азия мен Ауғанстанға қатысты құжатты қарайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Парламент Мәжілісінің қарауына «Қазақстан Үкіметі мен БҰҰ арасындағы Қазақстан Республикасында БҰҰ-ның Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттар жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялау туралы» заң жобасы енгізілді. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    – Аталған келісімге 2025 жылғы 3 тамызда Алматы қаласында қол қойылды. Бұл құжат Қазақстан Республикасында Біріккен Ұлттан Ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттар жөніндегі өңірлік орталығын құруға, сондай-ақ оның жұмысына құқықтық негізді қамтамасыз етуге бағытталған. Мәжілістің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті осы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеуге дайын, - деді депутаты Айгүл Құспан Мәжілістің жалпы отырысында.

    Еске салсақ, былтыр Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен БҰҰ Бас хатшысы Қазақстан Үкіметі мен Ұйым арасында БҰҰ-ның Орталық Азия мен Ауғанстанға арналған орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісімге қол қою рәсіміне қатысты.

    Сондай-ақ бұған дейін Алматыдағы БҰҰ өңірлік орталығы қандай міндет атқаратынын жазған едік. Жаңа орталықтың басты міндеті – Орнықты даму мақсаттарын өңірлік ерекшеліктерге бейімдеп, Орталық Азия елдері мен Ауғанстанның осы саладағы күш-жігерін қолдау.

    Тегтер:
    Құжат Орталық Азия Заң жобасы Мәжіліс Ауғанстан
    Руслан Ғаббасов
    Автор
