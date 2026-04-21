Мәжіліске Моңғолия Президенті келді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда мемлекеттік сапармен жүрген Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсух Парламент Мәжілісіне келді. Палата төрағасы Ерлан Қошановпен кездесуде парламентаралық ынтымақтастық мәселелері мен елдер арасындағы өзара байланысты нығайту жолдары талқыланды. Бұл туралы Мәжілістің баспасөзө қызметі мәлім етті.
Мәртебелі мейманды қарсы алған Мәжіліс спикері Моңғолия басшысын қазақ-моңғол қарым-қатынасын дамытуға қосқан үлесі үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан ең жоғары мемлекеттік награда «Алтын Қыран» орденін алуымен құттықтады.
Ерлан Қошанов Моңғолия Қазақстанның Азиядағы сенімді серіктесі екенін атап өтті. Сонымен қатар көшпелі өркениеттер дәуірінен бастау алатын қазақ және моңғол халықтары арасындағы терең тарихи байланыстар соңғы жылдары одан әрі нығайып келеді.
— Екіжақты өзара қарым-қатынасты дамытудағы негізгі кезең 2024 жылы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Моңғолияға жасаған мемлекеттік сапары болды, оның қорытындысы бойынша екі ел арасындағы байланыстар стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілді. Осылайша қазақ-моңғол қатынасының жаңа кезеңі басталды деуге болады. Оған қоса Сіздің Қазақстанға бүгінгі қарымта мемлекеттік сапарыңыз әріптестігімізді одан әрі бекемдей түсуде, — деді Ерлан Қошанов.
Мәжіліс төрағасы Моңғолия басшысына Қазақстанда жаңа Конституцияны қабылдау аясында жүргізіліп жатқан саяси реформалардың жүзеге асу барысы туралы айтып берді. Сонымен қатар Палата спикері Президенттің биылғы жылдың тамыз айына парламенттік сайлаулар кезеңін жариялағанын атап өтіп, олардың қорытындысы бойынша бір палаталы Құрылтай құрылатынын жеткізді.
Парламентаралық байланыстарды дамыту туралы айтқан Ерлан Қошанов екі ел депутаттары арасындағы достық топтары мен салалық комитеттер желісі бойынша тығыз ынтымақтастық байланысқа ерекше назар аударды. Кездесуге қатысушылар заң шығару тәжірибесімен алмасу, соның ішінде цифрландыру мен жаңа технологияларды дамыту мәселелерін қамтитын бағыттарды күшейту қажеттігі жөнінде ортақ пікірге келді.
Өз кезегінде Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсух қазақстандықтарды жаңа Конституцияның қабылдануымен және алда өтетін парламенттік реформамен құттықтады.
Моңғолия басшысы атап өткендей, Қазақстан — Моңғолия үшін Орталық Азиядағы ең жақын серіктестердің бірі және өңір мемлекеттері арасындағы алтын көпір саналады. Ол сондай-ақ бұл сапар Қазақстан мен Моңғолия арасындағы достық пен өзара тиімді әріптестікті одан әрі нығайтуға, соның ішінде парламенттік дипломатия бағытында жаңа бірлескен жобаларға жол ашатынына сенім білдірді.
Кездесу барысында сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту мәселелері де талқыланды.
Айта кетейік, Қазақстан мен Моңғолия 13 құжатқа қол қойды.