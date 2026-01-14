Мәжіліске ҰҚШҰ-ға қатысты құқықтық базаны жетілдіру туралы құжаттар енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Парламент Мәжілісі Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына қатысты екі құжатты талқылайды. Бұл құжаттар палатаның қарауына енгізілді.
Бірінші құжат — «2010 жылғы 10 желтоқсандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құралымдарының мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» заң жобасы.
— Келісім тараптардың аумақтарында ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құралымдарының уақытша болуы үшін құқықтық базаны реттейді, сондай-ақ олардың мәртебесін айқындайды. Түзетулер тараптардың аумағына құралымдарды жіберу негіздерін кеңейтуді көздейді. Мәселен, дағдарыс жағдайларын алдын алуға, гуманитарлық көмек көрсетуге, кенеттен тексерулер жүргізуге, — деді Мәжілістің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Айгүл Құспан.
Сонымен қатар Мәжіліске енгізілген екінші құжат — «2015 жылғы 15 қыркүйектегі Әскери және басқа да құралымдарды, олардың жылжымалы мүлкін, сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімді тасымалдау саласындағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің ынтымақтастығы туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» заң жобасы.
— Келісім әскери және басқа да құралымдарды, сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімдерді тасымалдау мәселесін реттейді. Келісімге енгізілетін өзгерістер аталған тасымалдарды ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге байланысты құқықтық базаны жетілдіруді көздейді, — деді А. Құспан.
