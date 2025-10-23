«Медеу» мұз айдынын жаңғырту жобасы: экопарк пен 3D музей салынады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Медеу» мұз айдынын жаңғырту жұмыстары аясында жаңа жобалар жүзеге асырылмақ.
Бұл туралы Қала құрылысын бақылау басқармасы хабарлады. Ведомство мәліметінше, спорттық нысанда дайындық кезеңінен алдағы уақытта құрылыс аймағы қоршалып, негізгі жұмыстар басталады.
Жоба аясында мұз айдынына арналған жаңа тоңазытқыш жүйесі орнатылады, инженерлік коммуникациялар толық жаңартылып, кешен газбен қамтамасыз етіледі.
— Мұздың сапасы мен жағдайын нақты уақыт режимінде бақылайтын жасанды интеллект жүйесі энергия тұтынуын 25%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ көрермендерге арналған жылы орындықтар қойылады, — деп хабарлады басқарма.
Жобаға сәйкес, «Медеудің» шығыс қанатындағы қонақ үй «төрт жұлдыз» стандартына сай қайта жобаланады. Ал спортшылар мен туристерге арналған заманауи оңалту орталығы ашылады. Онда сауна, массаж бөлмелері және шұғыл әрі профилактикалық көмек көрсетуге арналған медициналық бөлім жұмыс істейді.
Сондай-ақ кешен аумағында «3D» тұжырымдамасына негізделген интерактивті музей экспозициясы жасақталады. Ол заманауи мультимедиялық және көрме жабдықтарымен толық қамтылады. Батыс трибунада аумағы 900 шаршы метр болатын кофеханалары мен демалыс орындары бар кең терраса пайда болады.
Одан бөлек бұрынғы машина залының маңында көлемі 25×15 метр, жылы суы бар ашық бассейн салынады. Адамдардың ыңғайлығы үшін трибуна мен қабылдау бөлмесі, киім ауыстыратын бөлмелер және қызмет көрсету ғимараты қарастырылған. Жаңа бассейн жыл бойы жұмыс істейтін болады.
— Кешеннің айналасында серуен жолдары бар ерекше экопарк салу жоспарланған. Ол жерден жасанды сарқырама, Кіші Алматы өзені мен таудың әсем көрінісін тамашалауға болады. Негізгі нысандарды және жаңа демалыс аймақтарын байланыстыратын шығыс және батыс бағыттарда жүргіншілерге арналған екі көпір салынады, — деп хабарлады ведомство.
Еске салайық, «Медеу» мұз айдыны өткен сырғанау маусымынан кейін жабылды.
Мұз айдынын жаңғырту жұмыстары 2027 жылы аяқталады.