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    Медицина қызметкерлерін қорғаудың кешенді жүйесі қалыптастырылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Дәрігерлердің кәсіптік міндеттерін жүзеге асыру кезінде өмірі мен денсаулығын сақтандыру тетіктері жетілдіріледі. 

    врачи
    Фото: ДСМ

    Денсаулық сақтау министрінің тиісті бұйрық жобасы ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында жарияланды.

    Құжат медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін, сондай-ақ кәсіптік міндеттерін жүзеге асыру кезінде медицина қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығын сақтандыру тетіктерін жетілдіруге, олардың әлеуметтік және құқықтық қорғалу деңгейін арттыруға бағытталған.

    Бұйрық жобасында медицина қызметкерлерінің кәсіптік міндеттерін жүзеге асыру кезінде:

    — олардың өмірі мен денсаулығын бірлесіп сақтандырудың үлгілік шартын енгізу;
    — кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру аясында сақтандыру қорғанысын интерн-дәрігерлер мен резидент-дәрігерлерге оқу кезеңінде қолдану;
    — медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін бірлесіп сақтандыру шарттарын жасасу, өзгерту және орындау тәртібін жетілдіру;
    — медицина қызметкерінің кәсіби міндеттерін орындау кезінде үшінші тұлғалардың зорлық-зомбылық әрекеттері нәтижесінде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген жағдайда сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібін айқындау;
    — сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру және денсаулық сақтау субъектілері, медицина қызметкерлері, пациенттер мен Бірыңғай сақтандыру (қайта сақтандыру) пулының әкімшісі арасындағы өзара іс-қимыл тәртібін жетілдіру қағдиларын нақтылау көзделеді.

    — Жобаның мақсаты — пациенттерді, медициналық ұйымдарды және медицина қызметкерлерін сақтандыру арқылы қорғаудың кешенді жүйесін қалыптастыру. Күтілетін нәтижелер — кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру тетіктерін жетілдіру, медицина қызметкерлерінің, оның ішінде дәрігер-интерндер мен дәрігер-резиденттердің өмірі мен денсаулығын сақтандыру арқылы қорғауды кеңейту, сондай-ақ сақтандыру жүйесіне қатысушылардың өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру, — делінген құжатта.

    Бұған дейін елімізде дәрігерлерге арналған ана сүтімен қоректендіру жөніндегі оқу құралы жаңартылғанын жазған едік.

    Дәрігер Сақтандыру Медицина ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Авторлар