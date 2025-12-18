Медицина мамандарына арналған қалта анықтамалығы шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан балалар мен жасөспірімдерге медициналық-санитариялық алғашқы көмекті нығайту үшін ДДҰ-ның қалталы анықтамалығының бейімделген нұсқасын іске қосты. Бұл туралы ДСМ баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл бастама балалар мен жасөспірімдерге медициналық-санитариялық алғашқы көмек (МСАК) деңгейінде көмек көрсету жүйесін нығайту жолындағы маңызды қадам болды.
ДДҰ-ның қалта анықтамалығы — дәрігерлерді, мейіргерлерді және басқа да МСАК мамандарын сапалы, дәлелді медициналық көмек көрсетуде қолдайтын заманауи, практикалық және кешенді құрал. Құжатта денсаулықты нығайту, аурулардың профилактикасы, күнделікті тексерулер жүргізу, жағдайларды ерте анықтау және жасөспірімдерге консультация беру, баланың сау өсуі мен дамуын қолдау үшін отбасымен әрбір өзара іс-қимылды пайдалану мүмкіндігі бар.
— ДДҰ-мен бірлесіп біз балаларға көмектесудің барлық кезеңдерінде сенімді және тиімді шешім қабылдауды қолдайтын бірыңғай, заманауи және практикалық құрал әзірледік. Біздің басымдығымыз — Қазақстандағы әрбір отбасына келесі ұрпақтың салауатты дамуына ықпал ететін сапалы, дәлелдерге негізделген және қолжетімді қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ету, — деп атап өтті Денсаулық сақтау вице-министрі Әлия Рүстемова.
Анықтамалықты ұлттық контекстке бейімдеу үшін 2024-2025 жылдары ДДҰ қолдауымен Денсаулық сақтау министрлігінің басшылығымен пәнаралық жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына 30 ұлттық және өңірлік МСАК үйлестірушісі, жетекші медициналық жоғары оқу орындарының сарапшылары, сондай-ақ психиатрия, педиатриялық акушерлік және гинекология, травматология және неонатология саласындағы мамандар кірді.
Бірнеше ай бойы жұмыс тобы ДДҰ ұсынымдарын қолданыстағы клиникалық хаттамалармен, нормативтік талаптармен және Қазақстанда қызмет көрсету жүйесімен салыстыра отырып, құжатқа егжей-тегжейлі талдау жүргізді. Бейімделу процесі ДДҰ-ның медициналық көмектің сапасы және пациенттердің қауіпсіздігі жөніндегі офисімен (Афина, Греция) және ДДҰ-ның халықаралық сарапшысымен бірлесіп жүзеге асырылды, бұл денсаулық сақтаудың ұлттық қажеттіліктерін ескере отырып, жаһандық дәлелдер мен стандарттарға сәйкестікті сақтауға мүмкіндік берді.
Анықтамалықтың ұлттық бейімделген нұсқасы Денсаулық сақтау министрлігінің және Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының ресми сайтында ашық қолжетімділікте орналастырылған.
— Жұмыс тобы ұсынымдарды нормативтік талаптар мен қызмет көрсету құрылымының қазақстандық контекстіне интеграциялау бойынша айтарлықтай жұмыс атқарды. Бейімделуді аяқтау және қорытынды нұсқаны іске қосу құжатты медициналық қауымдастыққа ресми түрде ұсынуға және оны іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. ДДҰ бұл жолда Қазақстанның қолдауын мақтан тұтады, — деп атап өтті ДДҰ-ның Қазақстандағы өкілі доктор Скендер Сыла.
Жұмыс LEGO Қорының қаржылық қолдауымен «Денсаулық сақтау және онымен байланысты секторлар арқылы ата-аналарға қолдау көрсету үшін ғылыми негізделген араласуды кеңейтуді қолдау» ұлттық жобасының шеңберінде орындалды.
Айта кетелік алматылықтарға тегін берілетін дәрі-дәрмектер тізіміне қатысты мәслихат өзгерістер енгізді.