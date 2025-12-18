KZ
    Медициналық сақтандыруды жұмыссыз қалғанда сақтап қалуға бола ма

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 2026 жылдан бастап МӘМС жүйесіне кемі 5 жыл бойы тұрақты жарна төлеген азаматтардың мәртебесі төлем уақытша тоқтаған жағдайда 6 ай бойы сақталады.

    МӘМС
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Алматы қалалық филиалының мәліметінше, мұндай өзгерістер «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» заңға енгізілді. Келесі жылдан бастап МӘМС жүйесіне кемінде 5 жыл қатарынан жарна төлеген адамдар жұмыссыз қалса да, жарты жыл тегін медициналық қызмет ала алады.

    — Бұл өзгерістер жұмысынан айырылған немесе уақытша қаржылық қиындықтарға тап болған тұрғындардың медициналық көмектен қағылмауын қамтамасыз етеді. Бірақ табыс тұрақтанғаннан кейін төленбеген айлар үшін берешекті өтеу қажет болмақ, — деді МСҚ Алматы қалалық филиалының директоры Ілияс Мұхамеджан.

    Қазір қолданыстағы нормаға сәйкес, төлемдер тоқтаған жағдайда сақтандырылған мәртебесі 3 ай сақталады.

    Еске салайық, бұған дейін МӘМС бойынша жеке клиникаларда қандай жағдайда қаралуға болатынын жазғанбыз.

