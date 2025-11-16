Мекке мұражайында қазақ тіліндегі аудиогид енгізіледі - шетелдегі қазақ баспасөзі
Kazinform ХАА шетелдегі қазақ тілінде тарайтын ақпарат көздеріне апталық шолуын ұсынады.
Орталық банк мемлекеттік тіл мен ашықтық талаптарын бұзған 18 банкке айыппұл салды — ӨзА
Өзбекстан Республикасының Орталық банкі коммерциялық банктердің ресми веб-сайттарында ақпаратты ашу жағдайын тексеру нәтижесінде 18 банкке жалпы көлемі 1 миллиард 836 миллион сум айыппұл салды, деп хабарлайды «ӨзА» ақпарат агенттігі.
Келтірілген деректерге сүйенсек, биылғы қыркүйек–қазан айларында Орталық банк коммерциялық банктердің веб-сайттарына мониторинг жүргізген. Тексеру барысында бірқатар кемшілік пен заң бұзу анықталған.
Атап айтқанда, кейбір банктер «Өзбекстан Республикасының Мемлекеттік тілі туралы» заң талаптарын орындамаған, яғни өз сайттарында ақпаратты мемлекеттік тілде жарияламаған. Сонымен қатар, кейбір банктер несие қамтамасыз етуге қабылданған кепіл мүліктерін қарыз қалдығына сәйкес кезең-кезеңімен кепілден шығару тәртібін де жария етпеген.
Бұл талаптарды бұзған банктер қатарында 19 банк бар екен.
Хабарламада айтылуынша, Орталық банк әрбір ереже бұзған банкке 102 миллион сумнан айыппұл салды. Сонымен қатар, барлық банкке анықталған кемшіліктерді жою және веб-сайттардағы ақпаратты заңнама талаптарына толық сәйкестендіру туралы нұсқаулар жіберілді.
Сондай-ақ осы аптада «ӨзА»-да «Түркістан делегациясы Хорезмге келді» деген тақырыптағы ақпарат жарияланды.
Өзбекстандық БАҚ-тың дерегінше, Хорезм облысының әкімі Журабек Рахимов Қазақстан Республикасының Түркістан облысы әкімі Нұралхан Көшеровпен кездескен.
Кездесу барысында туризм саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, бірлескен туристік бағыттарды әзірлеу, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ мәдени және гастрономиялық туризмді дамыту мәселелері талқыланған.
Айта кетейік, тараптар көпжылдық тату көршілік пен бауырластық қатынастарды одан әрі бекемдей түсуге бағытталған келешек жоспарларды келісіп алды.
Сапар аясында екі өңірдің кәсіпкерлері мен бизнес өкілдері арасында өткен кездесулер де өзара тиімді серіктестікке жол ашты.
Сонымен қатар, тарихы мен бүгіні үндескен Түркістан мен Хорезм облыстарының туристік әлеуеті, көне дәуірлерге жетелейтін мәдениеті, қала құрылысы мен сәулет өнері, сондай-ақ туристерді қабылдау мүмкіндігі саланың мамандары тарапынан кеңінен таныстырылды.
Қытайдың Ұлттық спартакиадасында үш этникалық қазақ жүлделі орынға ие болды — CNR
Қытайдың Шэньчжэнь қаласында өтіп жатқан XV бүкілқытайлық спартакиадада қытайлық Байқоныс Данабекұлы, Ақжол Тұрсынұлы және Салтанат Еренбекұлы сынды үш шыңжаңдық спортшы жүлделі орынға ие болды деп хабарлайды Қытайдың Орталық халық радиосы.
Аталған БАҚ-тың дерегінше, Шэньчжэнь қаласында өтіп жатқан XV бүкілқытайлық спартакиадада бокстан ерлер арасындағы 92 келіден жоғары салмақ дәрежесінің финалында Гуандун провинциясының атынан додаға түскен қазақ спортшысы Байқоныс Данабекұлы чемпион атанды.
Айта кетейік, Байқоныс ақтық сында Қытай Қоғамдық қауіпсіздік саласы бойынша спорт қауымдастығының өкілі Ма Цзиньянды айқын басымдықпен жеңді.
Сондай-ақ 11 қараша күні түстен кейін XV бүкілқытайлық спартакиадада еркін күрес түрі бойынша 74 келі салмақ дәрежесіндегі жарысында шыңжаңдық спортшы Ақжол Тұрсынұлы күміс медаль алды.
Ал, 12 қараша күні түстен кейін аталған ұлттық спартакиадада ерлер классикалық күресінің 60 келі салмақ дәрежесі бойынша шыңжаңдық спортшы Салтанат Еренбекұлы қола медаль еншілеген.
Мекке мұражайында қазақ тіліндегі аудиогид енгізіледі — «Eurasia Today»
Меккедегі Сағат мұнарасы мұражайында қазақ тіліндегі аудиогид енгізіледі.
«Eurasia Today» ақпарат агенттінің хабарлауы бойынша, бұл туралы Қазақстанның Жидда қаласындағы Бас консулы Руслан Қоспанов пен Меккедегі Сағат мұнарасы мұражайының директоры Наиф әл-Маликимен кездесуінде талқыланды.
Тараптар кездесуде туризм, ғылым және мәдениет салаларында ынтымақтастықты талқылап, бірнеше келісімге келді.
Аталған басылымның дерегінше, алғашқы кезеңде қазақстандықтарға мұражайға кіруде жеңілдіктер ұсынылып, ресми делегациялар үшін арнайы шарттар енгізіледі.
Сондай-ақ мұражайдың аудиогид жүйесіне енді қазақ тілі қосылады.
Кездесу қорытындысынша тараптар тұрақты байланыс орнатып, қол жеткізілген уағдаластықтарды ресми түрде бекіту мақсатында тиісті құжаттарды дайындауға келіскен.
Айта кетейік, Меккедегі Сағат мұнарасы мұражайы әл-Харам мешітіне қарсы орналасқан. Сағат Гиннестің рекордтар кітабына енген.
WeChat арқылы Қытай-Қазақстан кедендік электронды кезек ресми түрде іске қосылды — «Халық газеті»
10 қарашада сағат 00:00–де Қытайдың Wechat ұялы байланыс қосымшасы жаңа шағын бағдарламаны ресми түрде іске қосты. Шағын бағдарлама арқылы қытайлық жүргізушілер елден шығар алдында Қазақстан шекара инспекциясы арнасында кедендік тексеруге жазыла алады, деп жазады қытайлық «Халық газеті» басылымы.
Хабарламаларға сәйкес, бұл жүйе қытайлық жүргізушілерге кезекке тұруға және қазақстандық шекара инспекциясы арнасында тіркелуге жеке квота бөледі. Қытай-орыс екі тілді интерфейс жұмысты жеңілдетеді. Қазақстандық электронды кезек жүйесін пайдалану кезінде қытайлық жүргізушілердің тілдік кедергісін жойып, басқа да қолайсыздықтарды болдырмайды. Сол сияқты агенттікке қызмет көрсетудің жоғары шығындары мәселесін шешуге көмектеседі.
Қытайлық БАҚ-тың дерегінше, бұл шағын бағдарламаның іске қосылуы Қытай-Қазақстан халықаралық автомобиль көлігі ынтымақтастығын тереңдетудің маңызды шарасы.
Келесі қадамда екі тарап шағын бағдарламаның функцияларын оңтайландыруды, жүргізушілердің кері бағасы негізінде жетілдіруді, сондай-ақ Қытай мен Қазақстан арасындағы өзара байланысты ілгерілету үшін Қытай-Қазақстан электрондық лицензия жүйесін қондыруды жеделдетеді.
Сонымен қатар осы аптада «Халық газеті» басылымында «Бейжіңдегі Қазақстан мәдениет орталығы» деген ақпарат жарық көрді.
Жақында Бейжіңде Қазақстанның шетелдегі тұңғыш мәдениет орталығы ашылған болатын.
Бұл жобаны жүзеге асыру екі ел арасындағы мәдени алмасудың жаңа кезеңін білдіреді. Бұл сондай-ақ қазақстандық мәдениетті халықаралық аренада насихаттауға маңызды үлес қосады. Сонымен бірге Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени байланыстар мен стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетеді.
Қытайлық БАҚ-тың мәліметінше, Мәдениет орталығы Бейжіңнің негізгі іскерлік ауданында орналасқан, 620 шаршы метр аумақты алып жатыр. Ол қазақстандық дәстүрлерді, өнерді, тілді, тарихты және этникалық тағамдарды көрсетуге, сондай-ақ түрлі іс-шараларды өткізуге арналған алаң ретінде қызмет етеді.
Иран қыздары бір жылда 868 әлемдік медаль жеңіп алды — ParsToday
Иранның спорт және жастар министрі өткен жылы әйелдер секциясында 307-ден астам халықаралық дарыстар өткізілгенін және ирандық әйел спортшылар беделді әлемдік жарыстарда 868 медаль жеңіп алған, оның 140-ы алтын медаль, деп хабарлады ParsToday ақпарат агенттігі.
Ирандық БАҚ-тың дерегінше, Иран Ислам Кеңесі Мәжілісінің ашық отырысында спорт және жастар министрі Ахмад Дониомали министрліктің жұмысы туралы есеп берді. Әйелдер спортының тамаша жетістіктеріне тоқтала отырып, ол бұл жетістіктерді ирандық әйелдердің құлшынысы мен табандылығының белгісі деп санап, елдің әйелдер қауымдастығын құттықтады.
Дониомали сонымен қатар Садак жүйесінде 11500 спорт нысанының тіркелгенін жариялап, Конституцияның 44-ші бабының саясатын жүзеге асыруға сәйкес «Персеполис» және «Эстеглал» клубтарының акцияларының үлкен бөлігі басқаға берілгенін және спорттық активтерді қалыптастыру үшін қажетті шаралар қабылданып жатқанын қосты.
Түркияда 5 000 жылдық арпа дәндері табылды — TRT
Түркияда 5 000 жылдық арпа дәндері табылды. Бұл жаңалық аймақ ауыл шаруашылығы мен қоныстануы туралы маңызды мәліметтер береді. Пеш, қыш ыдыстар мен дән үгітетін тастардан тұратын, жақсы сақталған асүй орны ˗ үлкен ғылыми маңызы бар жаңалық болып отыр. Археологтар Түркияның шығысындағы Ван өңірінде орналасқан Иремир төбешігінде ерте қола дәуіріне жататын шамамен 5 000 жыл бұрынғы көмірге айналған арпа дәндерін тапты.
Бұл туралы осы аптада Түркия Радио Телевизия порталы хабарлады.
Аталған БАҚ-тың келтірген мәліметтеріне сүйенсек, Йүзүнжү Йыл университеті Әдебиет факультеті археология кафедрасының оқытушысы және қазба жұмыстарына жетекшілік еткен профессор Ханифи Бибердің айтуынша, табылған заттар аймақта егіншілік мәдениетінің дамығанын көрсетеді.
Қазба кезінде пеші бар асүй, қыш ыдыстар, астыңғы және үстіңгі үгіткіш тастар, ұсақ мал сүйектері және сынған үлкен құмыраның ішінен және айналасынан арпа дәндері табылған.
Түркиялық баслымның мәліметінше, зерттеушілер әр түрлі дәуірге жататын сегіз мәдени қабат анықтаған бұл төбешікте аймақтағы ең көне қоныс орны табылған. Профессор Ханифи Бибер негізгі қабаттардың ерте қола дәуірінде Шығыс Анадолы мен Оңтүстік Кавказға таралған Кура-Аракс (ерте Транскавказ) мәдениетіне тиесілі екенін айтқан.
Сондай-ақ «TRT» басылымында «Желтоқсанның 15-і «Түркі тілдері отбасының халықаралық күні» деп жарияланды» деген тақырыптағы ақпарат жарық көрді.
ЮНЕСКО 15 желтоқсанды Түркі тілдері отбасының халықаралық күні ретінде белгіледі. Бұл күн түркі тілдес мемлекеттердің ортақ тілі, мәдениеті мен құжаттық мұрасын насихаттауға арналған.
Өзбекстанның тарихи Самарқанд қаласында 30 қазанда басталған ЮНЕСКО-ның 43-ші Бас конференциясында Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның ұсынысы бойынша 15 желтоқсанды Түркі тілдері отбасының халықаралық күні ретінде белгілеу туралы қарар жобасы талқыланып, мақұлданды. Бұл конференцияға 194 елден 5000-нан астам қатысушы жиналды және ол 13 қарашаға дейін жалғасады.
Түркиялық БАҚ-тың дерегінше, ЮНЕСКО Түркия Республикасы президенті Ердоғанның ұсынысын қабылдаған.
Айта кету керек, түркі тілдерін 200 миллионнан астам адам қолданады, бұл кең географияда ортақ тарих пен құндылықтар арқылы өрілген бай мәдени мұраны білдіреді.