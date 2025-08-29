Мексика парламентінде депутаттар төбелесті
АСТАНА. KAZINFORM – Мексика парламентінде депутаттар арасындағы даудан кейін төбелес болды, деп хабарлайды The Guardian.
Төбелес оппозициялық Институционалдық революциялық партияның (PRI) жетекшісі Алехандро Морено мен билеуші «Морена» партиясының мүшесі, сенат төрағасы Герардо Фернандес Норона арасында болды.
Оқиға Мексикада шетелдік қарулы күштерді орналастыруға қатысты пікірталастардан кейін басталды. Морено сөйлеуге рұқсат етілмегеніне наразылық білдірді, Норонаға жақындап, оған қолын көтерді. Жағдай тез ушығып, Морено спикерді қорғауға тырысқандарға да соққы жұмсады. Салдарынан фототілші де зардап шекті.
Бұл оқиға парламентте үлкен саяси дүрбелең тудырды. Сенат мүшелері Мореноға қарсы қылмыстық іс қозғап, оны тәртіптік жауапкершілікке тарту, тіпті депутаттық мандатынан айыру мүмкіндігін қарастырып жатыр.
Еске сала кетейік, Мексика президенті есірткі картельдеріне қарсы АҚШ-пен бірлескен операцияны жоққа шығарды.