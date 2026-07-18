Мексика жағалауында магнитудасы 7,3 болатын жойқын жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Тынық мұхитындағы Мексика жағалауында магнитудасы 7,3 болатын күшті жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Акилес-Сердан ауданынан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 48 шақырым жерде жатыр.
Жерасты дүмпуінің ошағы 15,2 шақырым тереңдікте болған.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Жаңа Зеландияда 6,3 магнитудалық жер сілкінісінен кейін цунами қаупі туралы ескерту жасалды.