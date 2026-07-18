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    Мексика жағалауында магнитудасы 7,3 болатын жойқын жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – Тынық мұхитындағы Мексика жағалауында магнитудасы 7,3 болатын күшті жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Анадолы.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Акилес-Сердан ауданынан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 48 шақырым жерде жатыр.

    Жерасты дүмпуінің ошағы 15,2 шақырым тереңдікте болған.

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, Жаңа Зеландияда 6,3 магнитудалық жер сілкінісінен кейін цунами қаупі туралы ескерту жасалды.


    Оқиға Әлем Жер сілкінісі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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