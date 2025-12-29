Мексикада пойыз апатынан 13 адам қаза тауып, 98 адам жарақат алды
АСТАНА. KAZINFORM — Мексиканың Оахака штатындағы Нисанда елді мекені маңында жолаушылар пойызы рельстен шығып кетіп, салдарынан 13 адам қаза тауып, 98 адам жарақат алды.
Бұл туралы ел президенті Клаудия Шейнбаум өзінің Х-тегі парақшасында мәлімдеді.
— Әскери-теңіз күштері министрлігі маған мемлекетаралық пойыздың апаты салдарынан, өкінішке қарай, 13 адамның қаза тапқанын хабарлады. 98 адам жарақат алды, олардың бесеуінің жағдайы ауыр, — деп жазды Шейнбаум X әлеуметтік желісіндегі парақшасында.
Оның айтуынша, зардап шеккендер Матиас-Ромеро мен Салина-Крус қалаларындағы Әлеуметтік сақтандыру институтының медициналық мекемелеріне, сондай-ақ Хучитан және Икстепек қалаларының ауруханаларына жеткізілген. Сонымен қатар Шейнбаум Әскери-теңіз күштері министрі Раймундо Педро Моралес Анхелестің оқиға орнына жіберілгенін атап өтті.
Пойызда тоғыз экипаж мүшесі және 241 жолаушы болған. Құрам екі локомотивтен және төрт жолаушылар вагонынан тұрған.
