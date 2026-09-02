Мектеп мұғалімді заңсыз жұмыстан шығарғаны үшін 1,8 млн теңге төлейтін болды
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбылда сот 10 жыл жұмыс істегеннен кейін заңсыз жұмыстан шығарылған мұғалімнің құқығын қорғады.
Жамбыл аудандық соты мұғалімнің мектеп-лицейге лауазымын қалпына келтіру, жалақыны өндіріп алу және моральдық зиянды өтеу туралы талап қою арызы бойынша азаматтық істі қарады.
Талап қоюшы 2016 жылдан бастап мектепте ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеді, ал 2025 жылдың қаңтарынан бастап директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.
Сотқа жүгінудің себебі 2026 жылдың сәуірінде қызметінен босату болды. Сот талап қоюшының директордың орынбасары лауазымында еңбек міндеттерін бұзғанын анықтады. Оған қатаң сөгіс жарияланды, содан кейін жаңа бұзушылықтар анықталды.
Алайда сот ағылшын тілі мұғалімі қызметінен бір уақытта босату заңсыз деген қорытындыға келді. Белгіленген бұзушылықтар директордың орынбасарының міндеттеріне қатысты болды, ал ағылшын тілі мұғалімінің міндеттерін дұрыс орындамағаны туралы ешқандай дәлел болған жоқ.
Осыған байланысты сот жұмыстан босату туралы бұйрықты ішінара заңсыз деп танып, талап қоюшыны лауазымына қалпына келтірді.
— Мектептен талап қоюшының пайдасына мәжбүрлі бос жүрген уақыт үшін 1,2 млн теңге жалақы, сауықтыруға арналған 219 мың жәрдемақы, моральдық зиян ретінде 100 мың, сондай-ақ өкілдің көмегі үшін 350 мың теңге мен мемлекеттік баж өндірілді. Сонымен қатар, сот жеке ұйғарым шығарды және ауданның білім бөлімінің назарына мектептің басшылығы мен жауапты қызметкерлері жол берген анықталған заң бұзушылықтар туралы жеткізді. Шешім заңды күшіне енген жоқ, — делінген хабарламада.
Бұған дейін Алматыда орналасқан Абай ұлттық мектебі төңірегінде дау туындағанын жаздық.