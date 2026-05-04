Меланшон 2027 жылы Франциядағы президенттік сайлауға қатысатынын растады
АСТАНА. KAZINFORM — Францияда «Жеңілмеген Франция» партиясының көшбасшысы Жан-Люк Меланшон 2027 жылғы президенттік сайлауға қатысуға ниетті екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Report.
74 жастағы саясаткер бұл туралы TF1 телеарнасының эфирінде айтты.
— Иә, мен кандидатпын, — деді Меланшон.
Жан-Люк Меленшон ондаған жылдар бойы француз солшылдарының көрнекті тұлғасы болып қала берді. Ол бұған дейін Социалистік партияның мүшесі болған және Франция үкіметінде министр қызметін атқарған.
Саясаткер 2012, 2017 және 2022 жылдардағы президенттік сайлауларға қатысқан. 2022 жылғы сайлауда ол үшінші орын алып, Марин Ле Пен мен қазіргі Франция президенті Эммануэль Макронға жол берген.
