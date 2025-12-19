Мемқызмет агенттігі қызметшілерге мүліктен кіру алу құқығын беретін норманы түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекеттік қызмет істері агенттігі мемлекеттік қызметшілердің сенімгерлік басқаруға берілген мүліктен кіріс алу құқығын беретін заңға енгізілген норманы түсіндірді.
— Парламент ведомстволық бағынысты ұйымдар басшыларының — мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар (мектеп, аурухана және басқа да ұйымдар) директорлары мен жетекшілерінің кәсіпкерлікпен айналысуына қойылған тыйымды алып тастайтын Заң қабылдады. Нақтылап айтқанда, кәсіпкерлік қызмет олардың лауазымдық міндеттерін орындауға кедергі келтірмеуі, сол мақсатта қызметтік мүлікті пайдаланбауы немесе мүдделер қақтығысын тудырмауы керек. Қабылданған өзгерістердің түп негізі коммуналдық мемлекеттік мекеме директоры азамат А.Белгібаевтың өтініші бойынша шығарылған Конституциялық соттың аталған тыйымды Конституцияға қайшы деп тануы туралы шешімі болды. Сонымен қатар, Конституциялық сот кәсіпкерлік қызметке қойылатын шектеулер лауазымдық міндеттердің сипатына байланысты және сараланған болуы керек екенін атап өтті, — деп түсіндіреді агенттіктен.
Ведомстволық ұйым басшылары бұрынғыдай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектісіне жатады және мемлекеттік қызметшілермен тең дәрежеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы органның назарында болады.
— Аталған басшыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қолданылады. Атап айтқанда, оларға қаржылық бақылау шаралары, мүдделер қақтығысының алдын алу жөніндегі талаптар, сондай-ақ туыстарымен бірлесіп жұмыс істеуге тыйым салу нормалары сақталады. Тиісінше, ведомстволық ұйымдар басшылары кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында белгіленген шектеулерді, оның ішінде қызметтік мүлікті пайдалану немесе мүдделер қақтығысы кезінде қызмет жүргізу талаптарын бұзған жағдайда, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамағаны үшін қызметтен босату түріндегі жауапкершілік көзделген, — деді ведомстводан.
Айта кетейік, Сенат «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының шешімдерін орындау және заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңды екі оқылымда қарап, мақұлдады. Осы құжат аясында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңға мемлекеттік қызметшілердің сенімгерлік басқаруға берілген мүліктен кіріс алу құқығын көздейтін норма енгізіледі.