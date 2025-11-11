KZ
    11:40, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет 4 млн қазақстандыққа тегін дәрілердің баламасын «бірлесіп сатып алу» мүмкіндігін ұсынбақшы

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекеттен тегін дәрі алатын қазақстандықтар рецептіде жазылған дәрінің баламасын алғысы келсе, оның ақысын мемлекет ішінара өтеп береді. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Тимур Мұратов Үкімет отырысында «бірлесіп төлеу» тәсілі 4 млн адамды қамтитынын айтты. 

    Фото: Үкімет

    — Министрлік бірлесіп төлеу тетігін қолдану арқылы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді «орталықсыздандыруға» көшіп жатыр.

    Бұл тетік ерікті түрде жүзеге асырылады және қосымша төлем тек пациенттің қалауы бойынша қарастырылады, — деді ол.

    Бұл тәсіл жеке меншік дәріхана желілері арқылы да іске асырылады.

    — Жоба науқастарға дәрілерді өз қалауы бойынша таңдауға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда 4 млн адамға дейін қамтамасыз етуді жоспарлап отыр, — деді вице-министр.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылап жатыр

