Мемлекет басшысы Алатау қаласын дамытуға қатысты Жарлыққа қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту мәселелеріне қатысты Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Ақорда.
- Президент «Алатау қаласын дамытудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 26 қыркүйектегі №1015 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлыққа қол қойды, - делінген құжатта.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау Қазақстандағы толық цифрланған алғашқы қала болатынын айтқан еді.
Сондай-ақ Үкіметке Алатау қаласының инфрақұрылымына қажетті қаржы бөлуді тапсырды.