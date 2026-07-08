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    Мемлекет басшысы Алатау қаласын дамытуға қатысты Жарлыққа қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту мәселелеріне қатысты Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Ақорда.

    Алатау 2 миллионға жуық тұрғыны бар қалаға айналады
    Фото: Kazinform / Gov.kz / Freepik

    - Президент «Алатау қаласын дамытудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 26 қыркүйектегі №1015 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлыққа қол қойды, - делінген құжатта.

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау Қазақстандағы толық цифрланған алғашқы қала болатынын айтқан еді.

    Сондай-ақ Үкіметке Алатау қаласының инфрақұрылымына қажетті қаржы бөлуді тапсырды.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласы Жарлық Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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