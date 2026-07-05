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    Мемлекет басшысы Алжир Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббун мен оның отандастарын Алжирдің Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.

    Мемлекет басшысы Алжир Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    — Біз Алжирді араб әлеміндегі сенімді серіктестеріміздің бірі деп қарастырамыз. Берік достық пен өзара түсіністікке негізделген қазақ-алжир қарым-қатынастары халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін, — деп жазылған жеделхатта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Алжир халқына құт-береке тіледі.

    Айта кетейік, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Ұлттық Домбыра күнімен құттықтады.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Алжир Құттықтау Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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