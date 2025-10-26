KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:02, 26 Қазан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Аустрия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Ван дер Белленді Аустрия Республикасының Ұлттық күнімен құттықтады.

    президент
    Фото: Ақорда

    Президент Астана мен Вена арасындағы саяси диалогтың, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтті. 

    Сонымен қатар екіжақты серіктестікті нығайту жолында күш-жігер жұмылдыру арқылы ықпалдастық жаңа деңгейге көтерілетініне сенім білдірді.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Таиланд Короліне көңіл айтты.

