    10:38, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды

    АШХАБАД. KAZINFORM — Бұл кешен Түрікменстанның бейбітшілік пен жасампаздық ұстанымына бейіл екенін көрсетеді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Фото: Ақорда

    — Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына арналған форум аясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев басқа да мемлекеттер басшыларымен бірге Бейтараптық монументіне гүл шоғын қою рәсіміне қатысты, — делінген хабарламада.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Еске салсақ, Президент Түрікменстанның астанасы Ашхабад қаласына барғаны белгілі болды.

    Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентімен кездесу өткізді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
