KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:33, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президенті Дуань Пэнді қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада аталған университет филиалының ашылуы нәтижелі қазақ-қытай ынтымақтастығының жоғары деңгейін көрсетеді деп санайды. Сондай-ақ бұл гуманитарлық байланысты нығайтып, елдер арасындағы зияткерлік қарым-қатынастың қалыптасуына ықпал ететініне тоқталды. 

    Мемлекет басшысы Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады
    Фото: Ақорда

    Кездесу барысында жасанды интеллект технологияларын дамыту, ғылым-білім саласында ықпалдастық орнату, білікті қытайтанушы-лингвистерді даярлау мәселелері талқыланды. 

    Дуань Пэн қолданбалы лингвистика және цифрлық оқыту салаларында бірлескен жобаларды іске асыру перспективасы жөнінде әңгімеледі. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Бейжің Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар