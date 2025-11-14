Мемлекет басшысы: Биыл диқандарымыз 27 миллион тонна астық жинады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумында сөйлеген сөзінде ауыл шаруашылшығының қарқынды дамуына ерекше мән беретінін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Ауыл шаруашылығы әрдайым мемлекет назарында. Президент ретінде мен осы саланың қарқынды дамуына ерекше мән беремін. Халқымыз «Егін ексе – ел тоқ» деп бекер айтпаған. Былтыр біз мол астық алып, соңғы он жылдағы рекордтық көрсеткішке қол жеткіздік. Биыл да күзгі жиын-терін берекелі болды. Диқандарымыз 27 миллион тонна астық жинады. Әр аймақ ел қамбасына мол үлес қосты. Соның ішінде Ақмола облысы ең жоғары көрсеткішке (7,5 миллион тонна) ие болды. Қыркүйек айында егін орағының барысын көру үшін облысқа арнайы барғанымды білесіздер, - деді Президент.
Бұған дейін Мемлекет басшысының Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумында сөз сөйлегенін жазғанбыз.