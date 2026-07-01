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    Мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы төмендегі заңдарға қол қойды:

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына; 

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі және құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына; 

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

     

    Рақымшылық Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар