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    Мемлекет басшысы Cameco корпорациясының атқарушы директоры Тим Гитцельді қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-ші пленарлық отырысы аясында Cameco Corporation атқарушы директоры Тим Гитцельмен кездесу өткізді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Мемлекет басшысы Cameco корпорациясының атқарушы директоры Тим Гитцельді қабылдады
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Cameco компаниясының «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» акционерлік қоғамымен уран саласындағы 30 жылдық стратегиялық серіктестігінің нәтижесіне жоғары баға берді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның өнеркәсіпті жаңғырту және қосылған құны жоғары өндірісті дамыту бағытын дәйекті түрде іске асырып келе жатқанына тоқталды.

    Мемлекет басшысы Cameco корпорациясының атқарушы директоры Тим Гитцельді қабылдады
    Фото: Ақорда

    Президенттің айтуынша, ел ішінде толық ядролық отын циклін қалыптастыру басым бағыттардың бірі саналады.

    Кездесуде атом саласындағы ықпалдастықты одан әрі ілгерілету, бірлескен жобаларды жүзеге асыру перспективасы талқыланды.

    Бұған дейін Президент ЕҚДБ президенті Одиль Рено-Бассоны қабылдағанын жазғанбыз.

     

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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