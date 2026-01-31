KZ
    17:10, 31 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны жеңісімен құттықтады

      АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны Australian Open теннис турнирінің финалындағы жеңісімен құттықтады.

    Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open
    Фото: ausopen.com

    – Сізді спорттағы кезекті тамаша жетістігіңізбен – теннистен Австралия ашық чемпионатындағы керемет, айқын жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймын! Сіз жеңіске деген ерік-жігеріңіз бен мінсіз шеберлігіңізді тағы да дәлелдедіңіз, бұған бүкіл әлемнің теннис қауымдастығы сүйсіне қарады. Алдағы уақытта да ең беделді турнирлерде жеңіске жете беруіңізге тілектеспін! – делінген құттықтауда.

    Айта кетейік, Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының жеңімпазы атанды.

    Қазақстандық теннисші әлемнің 1-ракеткасы, «Үлкен дулыға» турнирінің төрт дүркін чемпионы, Беларусь өкілі Арина Соболенкомен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Эльмира Оралбаева
    Автор
