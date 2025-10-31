KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:06, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттерге сәттілік тіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттермен әңгімелесіп, оларға сәттілік тіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттерге сәттілік тіледі
    Фото: Ақорда

    Бүгінде Қазақстанда 31 мыңнан астам шетел студенті оқиды.

    Өз кезегінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай аталған межені 100 мыңға дейін жеткізу міндетін жүктеді.

    Еске салсақ, бұған дейін Президент «Қазақстан – академиялық білім аймағы» стратегиялық серіктестер форумында сөйлеген сөзінде Қазақстан ChatGPT негізінде білім беру құралдарын енгізу жөніндегі пилоттық жобаны жүзеге асыра бастағанын айтқан еді. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Студент Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар