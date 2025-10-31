14:06, 31 Қазан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттерге сәттілік тіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттермен әңгімелесіп, оларға сәттілік тіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Бүгінде Қазақстанда 31 мыңнан астам шетел студенті оқиды.
Өз кезегінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай аталған межені 100 мыңға дейін жеткізу міндетін жүктеді.
Еске салсақ, бұған дейін Президент «Қазақстан – академиялық білім аймағы» стратегиялық серіктестер форумында сөйлеген сөзінде Қазақстан ChatGPT негізінде білім беру құралдарын енгізу жөніндегі пилоттық жобаны жүзеге асыра бастағанын айтқан еді.