KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 халықаралық технологиялық көрмесін аралап көрді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда

    Бұл әлемде цифрлық технологиялар мен инновациялар саласы бойынша ең ірі платформалар қатарындағы GITEX жаһандық экожүйесінің бір бөлігі саналады.

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысына Al-Farabium суперкомпьютерінің мүмкіндіктері мен оның базасында іске асырылған ондаған жобалар, соның ішінде «Қазақтелеком» АҚ байланыс орталығының тұтынушылар шағымын оператордың қатысуынсыз өңдейтін ЖИ-ассистенті таныстырылды.

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда

    Бұл цифрлық шешім қоңырауды заңды тұлға немесе алаяқ шалғанын анықтап, оны антифрод колл орталыққа жібереді, осылайша, құқық қорғау органдарына ақпарат беруге көмектеседі.

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Президентке банк жүйесіндегі жобалар жөнінде мәлімет берілді. Олар реттелетін, ашық және ауқымды цифрлық активтер экожүйесін құруға, инфрақұрылымды (крипто хаб) дамытуға және халық пен бизнеске қызметтердің толық спектрін ұсынуға бағытталған.

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда

    Цифрлық активтер нарығын дамыту аясында Қазақстан қор биржасында (KASE) токен түрінде қаржы құралдарын шығару қарастырылып жатыр.

    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GITEX AI Central Asia & Caucasus көрмесіне барды
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Президент Ghtpbltyn Defense Tech қорғаныс пен қауіпсіздік саласындағы инновацияларды қолдау орталығын көрген еді.

    Ақорда Көрме Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар