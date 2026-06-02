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    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев таза әрі пайдалы жапырақты көкөніс түрлерін өсіретін GREEN ЕСО заманауи жылыжай кешенінің қызметімен, сондай-ақ Қазақстан нарығындағы өндіріске қолданылатын технологиялармен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда

    Шаруашылықтағы барлық үдеріс химиялық өңдеусіз, тыңайтқыштар мен пестицидтерді қолданбай іске асырылады. Бүгінде 160 адам еңбек ететін кәсіпорынның өнімдері Қазақстанның 10 қаласына жеткізіледі.

    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда

    Президент «Лукоморье» тұқымбағы — бақ орталығын аралап көрді. Бұл — автоматтандырылған жұмыс арқылы жылына 1,5 миллион түпке дейін ағаш, сәндік бұталар мен гүлдер өсіруге қауқарлы еліміздегі ірі орталық.

    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда

    Оның өнімдері қалаларымыздың барлығында сұранысқа ие, сонымен қатар Өзбекстан мен Қырғызстанға экспортталады.

    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы GREEN ЕСО жылыжай кешенімен танысты
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысына Turanga сәндік өсімдіктер тұқымбағын ұйымдастыру аясында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндалды. Онда 130 мыңға жуық ағаш және 3,5 миллион түп бұта өсіру жоспарланып отыр. 

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Алатау қаласының даму барысымен танысқан еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Жылыжай Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар