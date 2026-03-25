    10:01, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Грекия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Грекия президенті Константинос Тасуласқа құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Грекия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуласты Грек Республикасының ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады. 

    – Қазақстан мен Грекия арасындағы достық пен өзара ынтымақтастыққа негізделген қатынастардың тұғыры берік, әлеуеті зор екенін атап өткім келеді. Болашақта да сан қырлы ынтымақтастығымыз халықтарымыздың игілігі үшін беки түседі деп сенемін, – делінген жеделхатта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуластың аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал Грекия халқына құт-береке тіледі. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Ердоған Тоқаевты cәуірде өтетін Дипломатиялық форумға шақырғанын хабарлаған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
