    Мемлекет басшысы Грузия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Михаил Кавелашвилиді және оның отандастарын ұлттық мереке – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Фото: Ақорда

    Президент жеделхатта достық пен өзара құрметке негізделген қазақ-грузин қарым-қатынастарын одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Михаил Кавелашвилидің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Грузия халқына бақ-береке тіледі.

    Айта кетейік, Президент Иордания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады.

    Грузия Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау
    Асхат Райқұл
