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    Мемлекет басшысы Хорватия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Зоран Милановичті және оның отандастарын Мемлекеттілік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Мемлекет басшысы Хорватия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    — Мемлекет басшысы хатта Қазақстан Хорватиямен ұзақ жылдар бойғы ынтымақтастықты жоғары бағалайтынын және кең көлемді бағыттар бойынша екіжақты байланыстарды одан әрі нығайтуға бейіл екенін атап өтті, — делінген хабарламада.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Зоран Милановичтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал хорват халқына құт-береке тіледі. 

    Бұдан бұрын Садыр Жапаров Қазақстан халқын Конституциялық реформаны сәтті өткізуімен құттықтағанын жаздық.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Хорватия Құттықтау Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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