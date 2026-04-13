ҚР президентінің телерадиокешені
    11:03, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Ирак Президентін құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM - Қасым-Жомарт Тоқаев Низар Амидиді Ирак Республикасының Президенті болып сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Ирак
    Фото: Ақорда

    Қазақстан Президенті Ирак мемлекеті мен халқының жарқын келешегін қамтамасыз етуге бағытталған Низар Амидидің бастамаларына сәттілік тіледі.

    Сондай-ақ екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы ынтымақтастықтың одан әрі дами түсетініне сенім білдірді.

    Осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев православ қауымын Пасха мерекесімен құттықтаған болатын.

     

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Соңғы жаңалықтар