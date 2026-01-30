KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:00, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Испания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Фелипені туған күнімен құттықтады.

    Мемлекет басшысы Испания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент жеделхатта екі ел арасындағы берік достыққа, сындарлы саяси диалог пен өзара тиімді сауда-экономикалық байланыстарға негізделген стратегиялық серіктестік дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өткен. Сондай-ақ ынтымақтастықты тереңдетудің мол әлеуетін пайдалана отырып, қазақ-испан қарым-қатынасын жаңа әрі сапалы деңгейге шығаруға мүдделі екенін растаған.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Фелипенің аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал испан халқына бақ-береке тіледі.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Жоғарғы Сот төрағасы Асламбек Мерғалиевті қабылдады.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Испания Құттықтау Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар