KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Мемлекет басшысы Қатар Әміріне көңіл айту жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Рас-Лаффан өнеркәсіптік орталығында болған қайғылы оқиға салдарынан көптеген адамның жарақат алуына және із-түзсіз жоғалуына байланысты Қатар Әмірі шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәниге көңіл айтты.

    Мемлекет басшысы Қатар Әміріне көңіл айту жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    – Осындай қиын сәтте Қатарға тілектеспіз және адамдарды іздестіру-құтқару жұмыстарына қолдау білдіреміз, – делінген жеделхатта.

    Айта кетелік Қатардағы зауытта жарылыс болған еді. Қатардың ең ірі энергетикалық кешеніндегі жарылыс кезінде 50-ден астам адам жарақат алған еді

    Қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар