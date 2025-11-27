KZ
    10:14, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасына көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айтты
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Гонконг қаласында болған алапат өрт салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Си Цзиньпинге және барша Қытай халқына көңіл айтты.

    Президент зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестігін білдірді.

    Бұған дейін Гонконгтың Тай По ауданындағы «Ван Фук Корт» тұрғын үй кешенінде тілсіз жаудан мерт болғандардың саны 44 адамға жеткенін жазған едік. 

    Эльмира Оралбаева
    Автор
