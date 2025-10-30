KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:24, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы: Қызылордада футбол академиясы салынады

    АСТАНА. KAZINFORM - Президент Қызылорда қаласындағы 11 мың көрерменге арналған жаңа футбол стадионын аралап көрді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президент
    Фото: Ақорда

    Нысанның құрылысы биыл қазан айында аяқталған. Жаңа спорт кешені UEFA талабы бойынша IV санатқа сай келеді. Аренада халықаралық сайыстармен бірге мәдени іс-шараларды өткізуге болады.

    Президент
    Фото: Ақорда

    Кешенде бокс, күрес, спорттық гимнастика, ауыр атлетика және басқа да спорт түрлеріне арналған залдар бар.

    Президент
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы «Қайсар» футбол клубының ойыншыларымен әңгімелесті.

    – «Қайсар» – елімізде жеке меншікке өткен алғашқы клубтардың бірі. Алдағы уақытта футбол академиясы салынады. Клубтың келешегі жарқын болады деп ойлаймын. Баршаңызға табыс тілеймін, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Кездесу соңында Президент футбол добына қолтаңба қойды.

    Президент бұған дейін Қызылордаға сапары барысында жаңа жылу электр орталығына барды.

     

