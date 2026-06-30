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    Мемлекет басшысы Конго президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Мемлекет басшысы Конго президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбо мен оның отандастарын осы елдің ұлттық мейрамы — Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    — Президент еліміз Конго Демократиялық Республикасын Африка құрлығындағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі ретінде қарастыратынын атап өткен. Сонымен қатар бірлескен күш-жігер арқылы екіжақты ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді, — делінген хабарламада.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбоның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Конго Демократиялық Республикасының халқына құт-береке тіледі.

    Бұдан бұрын Мемлекет басшысы Германия Федералдық экономика және энергетика министрі Катерина Райхені қабылдағанын жазғанбыз.

    Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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