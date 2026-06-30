Мемлекет басшысы Конго президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбо мен оның отандастарын осы елдің ұлттық мейрамы — Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
— Президент еліміз Конго Демократиялық Республикасын Африка құрлығындағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі ретінде қарастыратынын атап өткен. Сонымен қатар бірлескен күш-жігер арқылы екіжақты ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді, — делінген хабарламада.
Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбоның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Конго Демократиялық Республикасының халқына құт-береке тіледі.
Бұдан бұрын Мемлекет басшысы Германия Федералдық экономика және энергетика министрі Катерина Райхені қабылдағанын жазғанбыз.