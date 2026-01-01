KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:00, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Куба Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Мигель Марио Диас-Канель Бермудес пен оның отандастарын Куба Республикасының ұлттық мерекесі – Революцияның салтанатты жеңісі күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Мемлекет басшысы Куба Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент жеделхатта Қазақстан мен Куба арасындағы достық және өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынас қос халықтың игілігі үшін одан әрі тереңдей беретініне сенім білдірген.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Мигель Марио Диас-Канель Бермудестің аса жауапты қызметіне толағай табыс, ал Куба халқына құт-береке тіледі.

    Айта кетейік, Кубада шетел валютасының еркін айналымы енгізілді.

     

