KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Мемлекет басшысы Моңғолия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Ухнаагийн Хурэлсухты Наадам ұлттық мерекесімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    президент монголии
    Фото: Акорда

    Президент Моңғолияның Ухнаагийн Хурэлсухтың басшылығымен қарқынды дамып келе жатқанын атап өтіп, екі елдің достық қатынастары мен сан қырлы ынтымақтастығы беки түсетініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия Президентінің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас моңғол халқына бақ-береке тіледі.

    Айта кетелік, Моңғолияда биыл Наадам 10–17 шілде аралығында аталып өтеді. Ел Үкіметі бұл туралы шешімді 4 маусым күні қабылдады.

    Атап айтқанда, Наадамға арналған демалыс күндері 10 шілдеде басталып, сегіз күнге созылады. Бұл шешім азаматтардың ұсыныстары мен өтініштеріне сай қабылданған. Мақсат — мерекені кең көлемде атап өтуге мүмкіндік беру, ішкі туризмді қолдау және жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепе-теңдікті сақтау.

    Айта кетейік, Наадам — Моңғолиядағы ең ірі әрі маңызды ұлттық мереке. Оның атауы «ойын-сауық» немесе «ойындар» деген мағына береді. Бұл мереке ежелден бері моңғол халқының тәуелсіздігі мен бірлігінің символы ретінде тойланып келеді.

    Моңғолия Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар