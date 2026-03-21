Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
АСТАНА. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Наурыз мейрамы өтіп жатқан «Керуен сарай» кешеніне барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының назарына еліміздің тарихи-мәдени мұрасын паш ететін арнайы бағдарлама ұсынылды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа қыш және ағаш шеберлерінің жұмыстары, тігін мен зергерлік өнер үлгілері, тері бұйымдары, сондай-ақ сан алуан дәстүріміз бен рухани қазынамызды бейнелеген суретшілердің туындылары көрсетілді.
Бұдан бөлек, Президент ұлттық спорт ойындарын тамашалады.
Іс-шара барысында қазақ күресі, гір тасын көтеру, қол күресі, асық ату, арқан тарту, жамбы ату, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу және қошқар көтеру сияқты ойындар ұйымдастырылды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат еткенін жазған едік.