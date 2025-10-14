KZ
    Мемлекет басшысы: Парламентті реформалау – Сенатты тарату деген сөз емес

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында билік тармағын түбегейлі жаңғырту керек екенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Жаңа Парламентте депутаттар саны өзгеруі мүмкін — Сенат төрағасы
    Фото: Сенат

    – Екіншіден, парламенттік реформа «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» саяси формуласына толық сай келеді. Жаңа да атап өттім, бұл – мемлекетіміздің құрылымын айқындайтын басты тұжырым. Түптеп келгенде, парламенттік реформа және осыған дейін жүзеге асырылған реформалар біздің аймақта бұрын-соңды болмаған, шын мәнінде, жаңа басқару жүйесінің негізін қалайды. Сондай-ақ тағы бір маңызды мәселеге назар аударғым келеді: Парламентті реформалау бұл – Сенатты тарату деген сөз емес. Мұндай қате пікірге жол беруге болмайды. Біздің алдымызда тұрған мақсат – айқын. Біз өкілді билік тармағын түбегейлі жаңғыртуымыз керек. Осылайша, азаматтарымыздың мүдделері мен тілек-ниетін білдіретін заң шығарушы орган мүлде жаңа сипатқа ие болады, - Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Президент бір палаталы Парламентке көшу халықаралық үрдіске толық сай келетінін атап өтті.

