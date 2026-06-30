KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президентінің биыл мамыр айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтар екіжақты ықпалдастықтың барлық бағытына айтарлықтай серпін бергенін атап өтті.

    Токаев и Путин
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметі мәлім еткендей, екі ел үкіметтері аталған келісімдерді дәйекті түрде жүзеге асырып жатыр.

    Әңгімелесу барысында шілде айының соңында Омбы қаласында ұйымдастырылатын ХХІІ Қазақстан — Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық мәселелеріне ерекше назар аударылды.

    — Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады. Президенттер жұмыс барысында тұрақты байланыста болуға келісті, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін ҚР Президентінің Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінің толық мәтіні жарияланғанын жазғанбыз.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Путин Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар