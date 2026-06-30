Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президентінің биыл мамыр айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтар екіжақты ықпалдастықтың барлық бағытына айтарлықтай серпін бергенін атап өтті.
Ақорданың баспасөз қызметі мәлім еткендей, екі ел үкіметтері аталған келісімдерді дәйекті түрде жүзеге асырып жатыр.
Әңгімелесу барысында шілде айының соңында Омбы қаласында ұйымдастырылатын ХХІІ Қазақстан — Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық мәселелеріне ерекше назар аударылды.
— Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады. Президенттер жұмыс барысында тұрақты байланыста болуға келісті, — делінген хабарламада.
Бұған дейін ҚР Президентінің Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінің толық мәтіні жарияланғанын жазғанбыз.