14:08, 14 Қазан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
АСТАНА. KAZINFORM – Әңгімелесу барысында мемлекеттер басшылары бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген екіжақты уағдаластықтардың орындалу барысын талқылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сондай-ақ Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың алдағы қараша айында Ресей Федерациясына жасайтын мемлекеттік сапарына дайындықтың кейбір аспектілері қарастырылды.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен Душанбеде кездескен болатын.
Мемлекет басшысы жақында Ресейге сапармен баратынын айтты.
Владимир Путин Қазақстанмен қарым-қатынасты жоғары бағалайтынын атап өтті.