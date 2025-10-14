KZ
    14:08, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті

    АСТАНА. KAZINFORM – Әңгімелесу барысында мемлекеттер басшылары бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген екіжақты уағдаластықтардың орындалу барысын талқылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың алдағы қараша айында Ресей Федерациясына жасайтын мемлекеттік сапарына дайындықтың кейбір аспектілері қарастырылды.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен Душанбеде кездескен болатын.

    Мемлекет басшысы жақында Ресейге сапармен баратынын айтты.

    Владимир Путин Қазақстанмен қарым-қатынасты жоғары бағалайтынын атап өтті.

     

