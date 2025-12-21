KZ
    16:32, 21 Желтоқсан 2025

    Мемлекет басшысы Санкт-Петербург қаласына барды

     АСТАНА. KAZINFORM – Президентті «Пулково» халықаралық әуежайында Санкт-Петербург қаласының губернаторы Александр Беглов пен Ленинград облысының губернаторы Александр Дрозденко қарсы алды.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербург қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербург қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 21-22 желтоқсан күндері Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы мен ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысу үшін Санкт-Петербург қаласына баратынын жазған болатынбыз.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
